Частка українського кіно сягнула 27% у національному прокаті – гендиректорка FILM.UA Group

Частка українського кіно досягла 27% у національному прокаті, повідомила генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Українська кіноіндустрія зустрілася з найбільшими у своїй історії викликами. Війна, економічна криза, відтік фахівців за кордон, чимало колег-фільммейкерів змінили професію і приєдналися до лав ЗСУ - все це створило безпрецедентні труднощі. З іншого боку, це був іспит на міцність. 2022 рік довів, що українська кіноіндустрія розвивається. Після початку війни український прокат відновився в червні 2022 року, і за результатами року частка українського кіно в національному бокс-офісі сягнула видатних 27%", - сказала Ярмощук.

За її словами, за п'ять місяців 2023 року загальний бокс-офіс (касові збори) в Україні становив 800,236 млн грн, а бокс-офіс українських фільмів - 215,897 млн грн. У 2020 році українські фільми збирали спорадичні 6,4%.

"Звісно, наразі трохи вужчий вибір іноземного кіно, але блокбастери все одно в Україну приходять. Тому такий значний стрибок до 27% - це не випадковість, це тенденція, що люди свідомо обирають своє кіно", - зазначила Ярмощук.

Експертка також наголосила на розширенні представлення українського контенту на Netflix. Якщо раніше це були повнометражні фільми, то з цього року вже доступні українські серіали на Netflix. Також є випадки, поки що не масові, закупівлі українського контенту на широку територію.

Серед фільмів, які куплені Netflix для інших територій, Ярмощук назвала комедію "Скажене весілля 3", яку закупили для країн Східної Європи, включно з Україною, і сагу "І будуть люди", яка доступна для перегляду на територіях Чехії, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини.

"Те, що Netflix став купувати більше українського контенту, демонструє, що він почав більше вірити в перспективність України. Це американська корпорація, вона абсолютно про гроші, це не акт підтримки, вони справді звернули на нас увагу, стали бачити в нас той контент, який вони можуть поставити на свою платформу. Насправді ми наразі вже відчуваємо дефіцит, тому що все, що підходило на Netflix, уже там, потрібно виробляти нове. Впевнена, що креативні індустрії та виробництво контенту мають стати одним зі стратегічних напрямів і завдань відновлення України", - зазначила Ярмощук.

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