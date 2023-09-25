Бойовик "Нестримні-4" провалився в північноамериканському прокаті в дебютний вікенд

Четверта частина франшизи "Нестримні", в якій знімаються зірки бойовиків, включно із Сильвестром Сталлоне та Джейсоном Стейтемом, заробила лише $8,3 млн у кінотеатрах США та Канади в перший вікенд, пише Associated Press з посиланням на дані Comscore.

Перше місце в північноамериканському прокаті посів фільм жахів "Прокляття черниці-2", який зібрав $8,4 млн.

"Франшиза ("Нестримні" - ІФ-У) напхана зірками, але жахи - це окрема історія, - зазначив старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян. - Неважливо що, але якщо щось вас лякає в кінотеатрі кілька разів за півтори години, цей фільм завжди вартий витрачених на квиток грошей".

На третє місце за зборами опустився фільм "Привиди у Венеції" з показником $6,3 млн. За два тижні прокату картина заробила $25,3 млн. Це третій фільм Кеннета Брани за мотивами творів Агати Крісті про Еркюля Пуаро, в якому режисер сам грає знаменитого детектива. Перші два, "Вбивство у Східному експресі" і "Смерть на Нілі", вийшли в 2017 і 2022 рр.

Ще один багатосерійний бойовик, "Великий зрівнювач 3" з 68-річним Дензелом Вашингтоном, зібрав $4,7 млн на минулих вихідних, довівши північноамериканські збори за чотири тижні до вражаючих $81,1 млн.

Загалом минулий вікенд став найгіршим для американського кіноринку з грудня минулого року, зазначив Дергарабедян. Крім того, вперше з лютого жоден фільм не заробив у прокаті $10 млн, додав експерт.