"Аватар" зібрав $134 млн у північноамериканському прокаті в перші вихідні, гірше за прогнози

Новий фільм Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" заробив $134 млн у кінотеатрах Сполучених Штатів і Канади в перший вікенд після прем'єри, не виправдавши прогнозів, пише CNBC.

Аналітики в середньому очікували, що збори довгоочікуваного сіквелу становитимуть $175 млн, а керівництво Walt Disney Co. прогнозувало показник на рівні $135-150 млн.

У решті країн "Аватар" зібрав $300,5 млн, і сукупні збори становлять $434,5 млн. Близько $57 млн із загального показника припали на Китай.

"Більшості фільм дуже сподобався, і через цей ентузіазм з'явилися прогнози, невиправдано високі з точки зору історичних даних і різних негативних чинників, - сказав старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян. - Незважаючи на все це, існує також безліч позитивних чинників, які забезпечать фільму неймовірний глобальний успіх".

Перший "Аватар", що вийшов у 2009 році, утримує титул найуспішнішого фільму в історії: його світові збори перевищують $2,9 млрд. При цьому в міжнародному прокаті він зібрав лише $77 млн у перший тиждень - показник, який сіквел перевершив учетверо.