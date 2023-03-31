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14:12 31.03.2023

Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

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Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

Міністерство культури та інформаційної політики України засуджує рішення американської студії Lionsgate Motion Picture випустити фільм "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат.

"Рік тому у відповідь на неспровоковане повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну світові кінокомпанії – Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount скасували всі свої прем’єри фільмів у країні-терористі. Серед тих, хто відмовився від прокату фільмів в Росії була і одна з найбільших незалежних голлівудських студій Lionsgate. Однак тиждень тому, попри триваючий збройний конфлікт і загальний світовий бойкот, стрічка "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі подолала "культурну завісу" і офіційно з’явилася у російських кінотеатрах", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що керівництво відповідальної за франшизу фільму Lionsgate Motion Picture пояснило вихід фільму в російський прокат "попередніми контрактами і зобов'язаннями, які потрібно було виконати".

"Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з Росією і одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше", - заявили у відомстві.

У Мінкультури також розповіли, що за перший вікенд прокату "Джон Вік 4" зібрав у РФ орієнтовно 300 млн рублів (майже $4 млн).

"Lionsgate та всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому до того, як Росія припинить варварські вбивства мирних українців і понесе справедливу відповідальність за дії в Україні, мають усвідомити: всі виручені від офіційних прем’єр в РФ кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців", - наголосили в міністерстві.

Теги: #сша #мінкультури #кінопрокат

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