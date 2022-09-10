Літній кіносезон у США просів через брак гучних прем'єр

Літній сезон кінопрокату в Північній Америці, який розпочався з оптимістичних показників, закінчився на мінорній ноті через недостатню кількість фільмів, здатних залучити глядачів до кінотеатрів, пише The Wall Street Journal.

Сукупні збори американських кінотеатрів у літній сезон, що традиційно починається в першу п'ятницю травня і завершується в День праці, склали $3,43 млрд, згідно з даними Comscore. На літо зазвичай припадає близько 40% річних зборів.

Показник знизився на 21% щодо того ж періоду допандемійного 2019 року і став мінімальним з 2001 року – не беручи до уваги 2021 та особливо 2020 рік, коли робота кінотеатрів по суті припинилася.

Кіноіндустрія, як і раніше, страждає від наслідків пандемії коронавірусу, коли студії були змушені відкласти зйомки більшості фільмів, зазначають аналітики Comscore. Як наслідок, у широкий прокат минулого літа - під широким прокатом розуміється реліз не менш ніж на 2 тис. екранів - вийшли лише 22 стрічки проти 42 літом 2019 року.

"Коли пропозиції просто не вистачає, коли привабливі фільми не виходять один за одним, у галузі втрачається імпульс, а кінобізнес - галузь, яка працює на імпульсі", - сказав старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян.

У наведеній статистиці є і позитивний момент - середні збори фільмів зросли до $155,9 млн із $103,5 млн трьома роками раніше.

Найуспішнішим цьогорічним фільмом стала картина з Томом Крузом "Топ Ґан: Меверік", яка заробила $701 млн у північноамериканському прокаті (п'ятий результат в історії). "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" зібрав понад $400 млн, "Світ Юрського періоду: Панування", "Бетмен" та анімаційний фільм "Міньйони: Грювітація" - понад $300 млн.

До кінця року очікується ще кілька блокбастерів. "Чорний Адам" із Двейном Джонсоном вийде на екрани у жовтні, "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" та "Дивний світ" - у листопаді, а "Аватар: Шлях води" - у грудні.