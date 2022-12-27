Події

16:41 27.12.2022

Глобальні касові збори "Аватара" сягнули $855 млн

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Глобальні касові збори "Аватара" сягнули $855 млн

 Фільм "Аватар: Шлях води" зібрав $855 млн за два тижні світового прокату, посівши за цим показником п'яте місце серед усіх прем'єр цього року, пише CNBC.

У США та Канаді минулими вихідними новий блокбастер Джеймса Кемерона заробив $56 млн - на 58% менше, ніж дебютного вікенду. Аналітики зазначають, що такий спад загалом звичайний для популярних фільмів, однак у цьому конкретному випадку його можна пояснити сніговою бурею, що обрушилася на Північну Америку.

В інших країнах спад становив лише 44%, що свідчить про високі шанси фільму на тривалий успіх у кіноглядачів.

"У січні прямих конкурентів у нього не буде, і "Аватар" цілком може добрати те, що він недоотримав на початку, якщо таке взагалі станеться", - сказав старший аналітик BoxOffice.com Шон Роббінс, додавши, що наступний блокбастер – "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" – вийде на екрани лише в середині лютого.

Сукупні збори "Аватара" в Північній Америці наразі становлять $254 млн, у решті світу - $601 млн. Завадити серйозно покращити ці цифри фільму можуть не дуже захопливі рецензії - глядачі і критики відзначають приголомшливі візуальні спецефекти за досить непримітного сюжету.

Лідером світового кіноринку цього року є картина з Томом Крузом "Топ Ган: Меверік", яка заробила у глобальному прокаті майже $1,5 млрд.

Перший "Аватар", що вийшов у 2009 році, утримує титул найуспішнішого фільму в історії: його світові збори перевищують $2,9 млрд.

Теги: #прокат #аватар

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