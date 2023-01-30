Події

06:48 30.01.2023

Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

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Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

Міністр оборони України Олексій Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників, повідомляє CBC.

"Свої побажання ще минулого року я записав у листі Санті. У цьому переліку залишаються: винищувачі, бойові літаки, авіація, ракети, на кшталт ATACAMS або інших, здатні завдавати ударів на великій відстані по російським складам з паливом і боєприпасами, а також по командним пунктів", - сказав Резніков в інтерв'ю телеканалу Rosemary Barton Live.

За його словами, сучасні танки, що передаються Україні Канадою та іншими міжнародними партнерами, можуть стати переломом на полі бою.

"Системи HIMARS влітку були переломними, пізніше танки відіграватимуть цю роль, а потім перелом зроблять бойові літаки", - зазначив він.

Резніков вважає, що "наступні кілька тижнів вестимуться дискусії" (про літаки – ІФ-У).

"Нам необхідно донести справжні аргументи і пояснити, як ми їх використовуватимемо і навіщо вони нам потрібні. Я дивлюся на це з оптимізмом", – підкреслив глава Міноборони. 

Теги: #україна #міноборони #винищувачі #дискусії

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