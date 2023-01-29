Зеленський написав листа Макрону щодо проблеми допуску російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

Президент України Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо проблеми допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

"Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою", - додав він.

"Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня. Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "у першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися".