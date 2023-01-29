Ворог, попри втрати, зберігає інтенсивність атак під Бахмутом

Незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом, сказав у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуації на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону" , - сказав він.

"Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом", - зазначив президент.

За його словами, "протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Робимо все, щоб наш тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів".

"І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні. Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.

Цього тижня, зазначив він, "ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони".