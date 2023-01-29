Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 28 січня продає повернуті квитки на міжнародний рейс № 67/68 Київ-Варшава-Київ онлайн (додаток, чат-бот і офіційний сайт УЗ) рівно за один день до дати поїздки між 08:00 і 09:00, йдеться в офіційному повідомленні на сайті УЗ.

"Таким чином, якщо не встигли купити квиток за 20 днів, тепер не потрібно на них полювати або звертатися до "перекупників" - можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей часовий проміжок", - йдеться в повідомленні.

Квитки, які будуть здаватися день у день, повертаються в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі, уточнили в УЗ, наголосивши, що такі зміни дадуть змогу унеможливити перепродаж квитків через перекупників. У листопаді з цією метою УЗ заборонила продаж квитків на поїзд до Варшави через залізничні каси і обмежила купівлю онлайн до чотирьох квитків в одні руки. В УЗ зазначають, що навіть після цього перекупники продавали до 90 квитків на місяць.

В УЗ нагадали, що квитки на поїзд до Варшави з'являються у продажу о 08:00 щодня. Продаж здійснюється на 20 днів наперед, а квитки на кожен наступний 20-й день надходять у продаж щодня рівно о 08:00.

Квитки на рейс до Варшави мають величезний попит – в системі щодня фіксуються до 20 тис. запитів, тоді як у поїзді лише 180 місць. Кількість місць обмежується наявністю вагонів, які можуть пройти в Європі. Зараз у парку потяга 42 вагони, зокрема два RIC (італ. Regolamento Internazionale Carrozze), нещодавно придбаних УЗ у Крюківського вагонобудівного заводу.

Нещодавно в УЗ повідомляли, що ведуть переговори з Польською залізницею про угоду з використання вагонів, яка в разі укладення дасть змогу удвічі-втричі збільшити кількість місць на Варшаву і зменшить попит на квитки.

Крім того, обговорюється підвищення цін на квитки на поїзд до Варшави, але остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено.