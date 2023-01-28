Події

19:00 28.01.2023

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

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Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що ЗМІ невірно трактували його слова про кількість винищувачів F-16, що поставляються Києву.

У коментарі "Бабелю" Ігнат заявив у суботу, що іспанський журналіст Крістіан Сегур, автор матеріалу про 24 винищувачі F-16 для України, неправильно трактував його слова, сказані напередодні на брифінгу в медіацентрі в Укрінформі.

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків. Наразі моделі літаків та їх кількість визначаються. 24 літаки, за словами Ігната, це підрахунки самого журналіста — він зробив припущення зі слів про ескадрильї (в ескадрильї 12 літаків), коли ставив запитання речнику.

Пізніше в ефірі національного телемарафону Ігнат зазначив, що через "класичні труднощі перекладу" з'явилося нібито його твердження, що "Україна хоче отримати 24 винищувачі F-16". "Не було жодних заяв. Такі речі дуже негативно впливають. Інформація дуже чутлива. І не люблять партнери, коли видається бажане за дійсне", - сказав речник ПС.

"Україна визначилася з тим, що нам потрібно переходити на ті типи західної техніки… Все має відбуватися поетапно, зокрема з урахуванням підготовки льотчиків, техперсоналу…., тому спочатку може йтися про те, що може бути дві ескадрильї, а одна ескадрилья – це 12 літаків", – пояснив Ігнат, зазначивши, що Україні потрібно набагато більше сучасних багатоцільових літаків, які б забезпечили захист неба країни.

Раніше іспанська газета El País повідомила з посиланням на Ігната, що Україна має намір отримати від міжнародних союзників 24 винищувачі в рамках першої партії. Перший пакет включатиме 2 батальйони по 12 бойових літаків у кожному, "в ідеалі це мають бути американські F-16".

 

 

 

 

Теги: #допомога #авіація #військова

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