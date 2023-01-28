Події

16:26 28.01.2023

Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

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Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

Боротьба з корупцією має критичну важливість для повоєнного відновлення України, заявили посли країн "Великої сімки" в Україні за підсумками зустрічі з головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.

"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми відзначили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги і під час відновлення і відновлення України", - зазначається в повідомленні послів в Twitter.

 

Теги: #корупція #відновлення #g7 #назк

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