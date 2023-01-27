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21:32 27.01.2023

Порошенко підготував чергову партію допомоги для ЗС України

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Порошенко підготував чергову партію допомоги для ЗС України

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко спільно з волонтерами громадської організації "Справа громад" підготував чергову партію допомоги для українських військових на сході країни, повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у п'ятницю.

"Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи", – повідомив нардеп.

Він також заявив про заплановану передачу спеціального КУНГу для 15-ї бригади артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту, з якої запускаються оперативно–тактичні безпілотники Poseidon.

Також п'ятий президент показав обладнання, яке буде встановлене у штабі однієї з бригад. "Це дуже велика панель, система спостереження – така сама, яку встановлював Гліб Бабіч у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. Зараз, Глібе, ми продовжуємо твою справу", - зазначив Порошенко.

За його словами, військовим також везуть хімічні грілки, які зараз дуже потрібні на передову та партію генераторів, найпотужніші з яких здатні постачати струмом цілий штаб.

Крім того, Порошенко повідомив, що спецназівцям на схід везуть прально-сушильні машини, а для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини, в які "перевзуються" буси та пікапи, які волонтери відвезли до Збройних сил.

 

 

Теги: #порошенко #допомога #фронт

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