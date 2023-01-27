Бразилія не постачатиме боєприпаси для німецьких танків, які Берлін має намір передати Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Luiz Inácio Lula da Silva) у п'ятницю відмовив у постачаннях боєприпасів для танків Німеччини, які можуть опинитися в Україні, пише бразильське видання Folha de São Paulo.

"У рамках підтримки нейтралітету країни президент відмовив у виконанні прохання німецького уряду. Він звернувся до Бразилії із закликом поставити боєприпаси для танків, які Берлін передасть Україні", - пише газета.

Видання зазначає, що рішення було ухвалено ще 20 січня напередодні відставки головнокомандувача сухопутних військ генерала Жуліу Сезара Арруди.

За даними газети, саме генерал Арруда виступив із пропозицією винести цю проблему на обговорення.