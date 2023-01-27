Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

Кабінет Міністрів затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Затверджено також порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Окрім того, встановлено, що відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, надане військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки, діють протягом терміну, на який вони надані.