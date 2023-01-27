Події

18:22 27.01.2023

Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

1 хв читати

Кабінет Міністрів затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Затверджено також порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Окрім того, встановлено, що відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, надане військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки, діють протягом терміну, на який вони надані.

Теги: #військовозобовязані #бронювання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 05.12.2022
У РФ запроваджують тотальний контроль військовозобов'язаних, обмежуючи їх громадянські права – українська розвідка

У РФ запроваджують тотальний контроль військовозобов'язаних, обмежуючи їх громадянські права – українська розвідка

13:23 07.10.2022
ВР змінила порядок військового обліку для жінок

ВР змінила порядок військового обліку для жінок

15:12 29.08.2022
Затримано доцента кафедри столичного вишу, який організував переправлення через кордон чоловіків призовного віку під виглядом польських студентів

Затримано доцента кафедри столичного вишу, який організував переправлення через кордон чоловіків призовного віку під виглядом польських студентів

17:50 17.08.2022
ДБР перевірить законність перетину держкордону "батальйоном Монако"

ДБР перевірить законність перетину держкордону "батальйоном Монако"

19:11 06.07.2022
На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

11:45 06.07.2022
Омбудсмен звернувся до Зеленського у зв'язку з оприлюдненням Генштабом порядку виїзду військовозобов'язаних із місця проживання в межах України

Омбудсмен звернувся до Зеленського у зв'язку з оприлюдненням Генштабом порядку виїзду військовозобов'язаних із місця проживання в межах України

21:32 05.07.2022
Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

19:28 05.07.2022
Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

19:24 05.07.2022
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

18:17 05.07.2022
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Міноборони ФРН не вважає за можливе передавати Україні винищувачі

Понад 140 тисяч будинків було зруйновано в Україні в результаті повномасштабного вторгнення РФ

Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

Генштаб ЗСУ повідомив про формування перших у світі ударних рот БПЛА

Унаслідок ракетної атаки ворога 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах - Шмигаль

ОСТАННЄ

В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

Студентам, викладачам та адмінперсоналу НаУКМА заборонили використовувати російську мову у спілкуванні у стінах академії

Кіберполіція викрила зловмисників, які обманювали військових і волонтерів

Глава Міноборони ФРН не вважає за можливе передавати Україні винищувачі

Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Понад 140 тисяч будинків було зруйновано в Україні в результаті повномасштабного вторгнення РФ

Шмигаль обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН

Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

Генпрокурор України – американським партнерам: Корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства

Велика Британія готова активно працювати над посиленням ефективності санкційної політики проти РФ – представник МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА