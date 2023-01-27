Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

Серед 55 ракет у черговій російській атаці 26 січня були дві ракети "Кинжал", які наявними на сьогодні в Україні засобами ППО збити фактично неможливо, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Їх (ракет "Кинжал") банально мало, тому росіяни бережуть їх для ураження найважливіших для них цілей. І цього разу найбільш важливими стратегічними цілями, на жаль, для них були один із об'єктів у Запоріжжі та один із об'єктів енергетичної інфраструктури Києва", - сказав він в ефірі національного телемарафону".

Ігнат пояснив, що цю ракету запускає винищувач МіГ-31 із верхніх шарів атмосфери, і вона летить за балістичною траєкторією зі швидкістю приблизно 5 тис. км. За його словами, аналогічною проблемою для українських сил ППО є й ракети X-22, які запускаються з Ту-22-М3.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що можливості вражати такі повітряні цілі на відстані до 40 км (а крилаті ракети, літаки та гелікоптери – до 160 км) в України з'являться після постачання комплексів Patriot та SAMP-T.

Ігнат уточнив, що вже взяті на озброєння системи NASAMS та IRIS-T можуть в автоматичному режимі ефективно знищувати крилаті ракети, але вони не призначені для збивання балістики.

Як повідомлялося з посиланням на прокуратуру, 26 січня о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Попередньо 3 людей загинули, ще 7 поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яку було ліквідовано. Проте близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події стався повторний обстріл цього об'єкта інфраструктури.