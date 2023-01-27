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16:28 27.01.2023

Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака - Ігнат

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Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака - Ігнат

Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака, проте про терміни навчання пілотів можна говорити лише умовно, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Скільки часу (потрібно на навчання пілотів - ІФ-У) - це питання дуже всіх цікавить - тут все можна говорити умовно, тому що не можна знати такі терміни. Терміни надзвичайно великі, нам такі терміни навчання і пілотів, і інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни, маємо все робити в рази швидше", - сказав Ігнат на брифінгу Media Center Ukraine у Києві.

Речник пояснив, що за словами льотчиків, літати для них - не проблема, вони можуть опанувати літаки за декілька тижнів, проте воювати на винищувачах, застосовувати всі види озброєння - зовсім інше.

"F-16 може здійснювати удари по наземних цілях різними типами озброєння (крилаті ракети, бомби та ін.), а також стати частиною ППО", - зазначив він.

За словами Ігната, F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака. На сьогодні їх чотири: два типи винищувачів Су-27, Су-29, штурмовик Су-25 і бомбардувальник Су-24. У свою чергу F-16, на думку Повітряних сил, міг би об'єднати всі ці функції.

Ігнат зазначив, що українські військові пілоти вже були у США та спілкувалися з конгресменами та сенаторами щодо потреб у літаках.

"Це дуже допомогло б Україні на шляху до нашої перемоги й деокупації наших земель", - зазначив він.

Також Ігнат повідомив, що список льотчиків, які можуть проходити навчання на літаках, вже давно готовий, тобто пілоти готові.

"Однак наголошу, що не пілотами єдиними. Потрібно готувати авіаційних інженерів. Небо помилок не прощає, тому цих людей потрібно готувати не менш ретельно, ніж пілотів… Щоб літак злетів, а головне - виконав завдання, працює сотня людей", - пояснив він.

Крім того, речник ПС ЗСУ наголосив на важливості підготовки аеродромної інфраструктури. За його словами, з цього питання вже триває робота у різних регіонах країни у координації з профільними відомствами, щоб створити аеродромну мережу в умовах війни. Надалі військові аеродроми можуть стати аеродромами спільного базування, як у світовій практиці.

Теги: #винищувачі #f_16 #пс_зсу

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