Події

15:05 27.01.2023

Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

1 хв читати
Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо заявив про посилення військової підтримки України та надання найбільшого на сьогодні пакету допомоги.

"Україна має бути в змозі захистити себе від жорстокої російської агресії. Ось чому Бельгія посилює військову підтримку України, надаючи найбільший на сьогодні пакет допомоги. Україна переможе у цій війні. Наша безпека та наші цінності також перебувають під загрозою", - написав він у твіттері.

Теги: #україна #бельгія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 27.01.2023
Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

09:13 27.01.2023
Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

02:35 27.01.2023
У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:47 26.01.2023
Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

23:40 26.01.2023
Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

20:13 26.01.2023
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

19:57 26.01.2023
Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

19:23 26.01.2023
Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб виснажити українську ППО, – Ігнат

ОСТАННЄ

Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака - Ігнат

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

Окупаційне "керівництво" ЗАЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами із "Росатомом"

Витрачена купа грошей, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів - Садовий

Окупанти вранці обстріляли Часів Яр, загинули два мирні жителі

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

Екзаменаційні центри для складання НМТ буде обладнано генераторами

Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА