Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо заявив про посилення військової підтримки України та надання найбільшого на сьогодні пакету допомоги.

"Україна має бути в змозі захистити себе від жорстокої російської агресії. Ось чому Бельгія посилює військову підтримку України, надаючи найбільший на сьогодні пакет допомоги. Україна переможе у цій війні. Наша безпека та наші цінності також перебувають під загрозою", - написав він у твіттері.