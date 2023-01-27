МЗС України: Голокост став раною нашої національної пам'яті, адже українці та євреї століттями жили разом в Україні

Міністерство закордонних справ у Міжнародний день пам'ять жертв Голокосту виступило із засудженням злочинів проти людяності та спроб виправдати або заперечувати Голокост.

"Катастрофа єврейського народу, Голокост, є трагічною сторінкою історії світу та історії України. Жертвами нацистського винищення євреїв в Україні стали щонайменше півтора мільйона осіб - четверта частина знищених у добу Шоа євреїв Європи. Для України Голокост став раною нашої національної пам'яті, адже українці та євреї століттями жили разом в Україні. Одним із символів цієї трагедії, місцем масової страти євреїв у Європі, був Бабин Яр у Києві, де протягом 1941-1943 років убили понад 100 тисяч людей – євреїв, ромів, українських націоналістів, в'язнів Сирецького концтабору", - наголошується в коментарі МЗС України з нагоди дня пам'яті.

У міністерстві засудили всі форми антисемітизму та ксенофобії, прояви нетерпимості.

"Ми також рішуче засуджуємо ганебні випади представників російського режиму, які паплюжать пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Росія на державному рівні плекає антисемітизм, пропагуючи ненависть до інших народів", - зазначено в коментарі.

У МЗС у день пам'яті жертв Голокосту нагадали, що в центрі Європи вже майже рік відбувається криваве повторення найжахливіших злочинів в історії людства – спроба знищення цілого народу.

"Українці, які пережили трагедію Голодомору-геноциду 1932-1933 років і нині опинилися під неспровокованою збройною агресією Росії, особливо гостро відчувають біль єврейського народу та глибину ран Голокосту. Лихо війни Росії проти України також торкнулася місць спільної скорботи українського та єврейських народів. 1 березня 2022 року в Бабин Яр поцілила одна з ракет російських загарбників. Унаслідок вторгнення РФ зазнали руйнувань й інші пам'ятні знаки і меморіали загиблим євреям, а також єврейські цвинтарі по всій Україні. Жертвами РФ стали й українці, які свого часу пережили Голокост і нацистську окупацію", - нагадали в міністерстві..

МЗС України закликало міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів для припинення триваючого злочину агресії, розв’язаного Росією на українських теренах.