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13:33 27.01.2023

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

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У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ понад 14 тисяч українських дітей, проте їх загальна кількість може бути набагато більшою, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"У нас є дані, що в Росії перебуває більш як 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких вдалося верифікувати. Насправді, припускаю, таких дітей може бути понад 150 тисяч", - сказав Лубінець в інтерв'ю "Супільному".

За його словами, російська сторона не надає інформації про вивезених українських дітей і не дозволяє українській стороні їх повертати. Також, за словами Лубінця, уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова повідомила йому, що має список українських дітей, які хочуть повернутися в Україну, але надати конкретну інформацію відмовилася.

На запитання, скільки цивільних осіб наразі перебуває на території РФ, він зазначив, що не може назвати точну цифру.

"Але кількість звернень, які надійшли до Офісу омбудсмена за останні пів року, що стосувалися саме утримання цивільних, становить понад 20 тисяч. Тобто можемо констатувати, що як мінімум 20 тисяч цивільних дорослого віку перебувають у Росії", - сказав Лубінець.

Як зазначалося, у середині грудня 2022 року Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмена верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

Джерело: https://suspilne.media/amp/366772-rosijska-storona-ne-pogodzuetsa-na-obmin-vsih-na-vsih-ombudsman-ukraini/

Теги: #омбудсмен #діти #лубінець

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