ДБР заблокувало наркотрафік у Київському СІЗО

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора, до незаконних дій причетний співробітник СІЗО, повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"ДБР заблокувало в Київському СІЗО масштабний наркотрафік, який "кришували" співробітники установи безпосередньо", - розповіла вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, наркотики маскували під звичайні передачі для заарештованих – у харчових продуктах, засобах гігієни.

"До групи, як встановлено, входили утримувані в СІЗО, їхні спільники на волі і навіть працівники самого слідчого ізолятора", - зазначила радник із комунікацій.

Сап'ян уточнила, що співробітник СІЗО, який передавав заарештованим наркотики, "брав відсоток".

"Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру… Дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди)", - повідомила радник із комунікації ДБР.