Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

Українські сили поновили контрнаступальні операції в районі м. Кремінна Луганської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня з посиланням на російські джерела.

Також повідомляється, що російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та в районі Вугледара Донецької області.

Водночас аналітики зазначають, що приватна військова компанія Вагнера, ймовірно, зазнала значних втрат у наступальних операціях на виснаження на сході України за останні кілька місяців.

"Українські офіційні особи повідомили, що російські війська у Запорізькій області не проводять наступальних операцій у розмірі чи масштабі, необхідному для повномасштабного наступу. Російські мілілогери стверджували, що російські війська продовжували здійснювати обмежені та локальні наземні атаки у Запорізькій області", - повідомляється у зведенні.

За даними ISW, російська окупаційна адміністрація продовжує вилучати власність та закривати храми громад українських євангельських християн-баптистів в окупованих районах Запорізької області у спробі зробити афілійовану з Кремлем православну церкву Московського патріархату домінуючою конфесією в регіоні.