Потужні вибухи зафіксовано поблизу Запорізької АЕС – МАГАТЕ

Поблизу Запорізької АЕС 26 січня зафіксовано вибухи, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які були присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, повідомляють, що за межами об'єкта сталися потужні вибухи, що свідчать про воєнні дії поблизу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 10:00 ранку середи було чути вісім сильних вибухів, від яких вібрували вікна офісів на заводі, а на день пізніше їх побільшало. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС наголошують на життєво важливому значенні якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

"Зона допоможе переконатися, що ЗАЕС не є метою та не використовується для атак", - заявив Гроссі.

Як зазначається, Україна повідомила МАГАТЕ, що атомні електростанції країни нині знизили вироблення електроенергії внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури. Це підтвердили групи МАГАТЕ, які зараз постійно перебувають на всіх майданчиках українських АЕС.