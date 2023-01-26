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19:41 26.01.2023

У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

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У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

Антикорупційні органи направили у ВАКС справу про штучне заниження вартості спеціального дозволу на Свистунківсько-Червонолуцьке газоконденсатне родовище (Полтавська обл.), отримане ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Згідно з повідомленням НАБУ та САП, дії двох представників Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГІ), трьох – ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз" та ексдиректора ТОВ "Аркона Газ-Енергія" призвели до збитків держави на 196,8 млн грн.

Дії всіх шести підозрюваних кваліфіковані за статтею "зловживання владою або службовим становищем", п'ятьох - "службове підроблення". Слідство встановлює й інших осіб, причетних до скоєння злочину: розслідування щодо цієї частини виділено в окреме кримінальне провадження.

Слідство з'ясувало, що протягом 2016-2017 рр. "Аркона Газ-Енергія" неодноразово та безрезультатно зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами родовища без проведення аукціону. Після зміни складу власників компанії державні та місцеві органи переглянули своє ставлення до звернень суспільства.

Після погодження у квітні 2017 року Полтавською обласною радою надання ліцензії без проведення аукціону учасники корупційної схеми розподілили ролі та розробили план із заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу.

"Для цього вони використали неіснуючі показники проєктного видобутку газу та конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат. У результаті встановили первісну ціну продажу спеціального дозволу в 3,8 млн грн. При цьому первісна вартість продажу спецдозволу має становити 200,6 млн грн", - зазначили в НАБУ.

У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьох осіб про підозру в організації цієї схеми. У вересні 2021 року слідство було завершено.

Британська компанія Enwell Energy, яка входить до групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського в березні 2020 року оголосила про купівлю за $8,629 млн ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище "Аркона Газ-Енергія".

 

 

 

Теги: #суд #ліцензія #родовище

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