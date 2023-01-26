Події

19:23 26.01.2023

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

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Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Усі бюджетні установи в тимчасово окупованому українському Сімферополі отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10% під приводом реформування.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, списки осіб, які потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

В окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують контррозвідувальні заходи й активно розшукують українських патріотів. "А в будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України в Херсонській області російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #рф #україна #окупація

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