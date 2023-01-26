Костін призначив нових заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив своїх нових заступників: Олексія Хоменка, Антона Войтенка та Вікторію Літвінову, повідомляє Офіс генпрокурора.

"На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм- каналі у четвер.

За інформацією Офісу генпрокурора, заступником генпрокурора призначено Антона Войтенка. "До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері", - зазначається в повідомленні.

На посаду ще одного заступника генпрокурора призначено Вікторію Літвінову. "До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей", - інформують у відомстві.

"Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно, щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті", – наводить слова Костіна Офіс генпрокурора.