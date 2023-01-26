Події

13:17 26.01.2023

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

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Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України у четвер уранці знищено 47 російських крилатих ракет, 20 із них у районі української столиці, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів із акваторії Чорного моря", - написав Залужний у телеграмі.

Він зазначив, що силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 із них у районі столиці.

Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї цілі.

"Мета росіян залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною", - підсумував головком.

Теги: #ракети #знищення

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