Глава МЗС Франції прибула до Одеси

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про прибуття французької колеги Катрін Колонни до Одеси, наголосивши, що українсько-французьке партнерство має вирішальне значення для припинення російської агресії та відновлення миру.

"Ласкаво просимо до Одеси, Катрін Колонна. Дякую за ваш сміливий візит. З нетерпінням чекаю на можливість обговорити роль Франції у міжнародній танковій коаліції, Grain from Ukraine та Формулі миру. Українсько-французьке партнерство, як і раніше, має вирішальне значення для припинення російської агресії та відновлення миру", - написав Кулеба у твіттері.