Нотаріуси надаватимуть послуги в ЦНАПах у 5 громадах

Нотаріуси надаватимуть послуги у Бориспільській, Гірській, Золочівській, Обухівській та Українській громадах, повідомляє Київська ОВА.

"Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки підписаним меморандумам між Департаментом Київської економіки ОВА, Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції, Нотаріальною палатою України та громадами області", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Також наголошується, що "співпраця між сторонами підвищить ефективність вчинення нотаріальних дій, а також забезпечить доступність мешканців Київської області до отримання безоплатних онлайн- та офлайн-консультацій нотаріусів на базі ЦНАПів регіону".

А також "дозволить зменшити кількість довідок, необхідних для мешканців для отримання нотаріальних послуг".