Події

07:25 26.01.2023

Вночі у повітряному просторі Києва було збито близько 15 БПЛА

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Вночі у повітряному просторі Києва було збито близько 15 БПЛА

У ніч проти четверга було збито близько 15 БПЛА у Києві, попередньо жертв немає, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань у об'єкти інфраструктури", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер вранці.

Зазначається, що "протягом дня висока ймовірність наступних повітряних атак ворога".

 

 

 

Теги: #київ #бпла #збиття

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