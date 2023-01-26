Вночі у повітряному просторі Києва було збито близько 15 БПЛА

У ніч проти четверга було збито близько 15 БПЛА у Києві, попередньо жертв немає, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань у об'єкти інфраструктури", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер вранці.

Зазначається, що "протягом дня висока ймовірність наступних повітряних атак ворога".