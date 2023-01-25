ФСБ намагається використати українських кримінальних авторитетів для розхитування ситуації - Данілов

ФСБ Росії намагається залучити для розхитування ситуації в Україні кримінальних авторитетів, зокрема з Харківської області, повідомив у вівторок в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - сказав він.

За словами Данілова, "ми це відслідковуємо". "Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з "ФСБшними тіпами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - сказав він.

Данілов зазначив, що росіяни "готуються до наступу, для нас це не є несподіванкою". "Ми розуміємо, що вони найближчим часом - місяць, півтора, два, - розпочинатимуть свої активні дії", - сказав секретар РНБО.