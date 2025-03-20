Справу стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб, підозрюваних у зловживаннях на гумдопомозі, скеровано до суду - САП

САП та НАБУ скерували суду обвинувальний акт стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА, директора приватного товариства та її заступника, а також директора регіонального управління приватного товариства, підозрюваних у заволодінні коштами у сумі понад 15 млн грн під час закупівлі обласною військовою адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України).

"У березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, що передбачає безоплатну роздачу продукції населенню у прифронтових областях та на деокупованих територіях. Діючи відповідно до злочинної схеми, особи підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких у подальшому АТ "Укрзалізниця" перерахувало приватному товариству понад 15 млн грн",- повідомляє САП на своїй сторінці в Facebook.

За даними слідства, продукцію було поставлено лише у грудні 2022 року, після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за фактами зловживань, при цьому були підроблені документи про зберігання цієї продукції на інших складах, хоча насправді її взагалі не було.

13 лютого 2024 року всім чотирьом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Як відомо, у 2022 році посаду керівника апарату Харківської ОВА обіймала Вікторія Белявцева.

Джерело: https://www.facebook.com/sap.gov.ua