Інтерфакс-Україна

Події

01:48 20.03.2025

Справу стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб, підозрюваних у зловживаннях на гумдопомозі, скеровано до суду - САП

2 хв читати

САП та НАБУ скерували суду обвинувальний акт стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА, директора приватного товариства та її заступника, а також директора регіонального управління приватного товариства, підозрюваних у заволодінні коштами у сумі понад 15 млн грн під час закупівлі обласною військовою адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України).

"У березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, що передбачає безоплатну роздачу продукції населенню у прифронтових областях та на деокупованих територіях. Діючи відповідно до злочинної схеми, особи підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких у подальшому АТ "Укрзалізниця" перерахувало приватному товариству понад 15 млн грн",- повідомляє САП на своїй сторінці в Facebook.

За даними слідства, продукцію було поставлено лише у грудні 2022 року, після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за фактами зловживань, при цьому були підроблені документи про зберігання цієї продукції на інших складах, хоча насправді її взагалі не було.

13 лютого 2024 року всім чотирьом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Як відомо, у 2022 році посаду керівника апарату Харківської ОВА обіймала Вікторія Белявцева.

Джерело: https://www.facebook.com/sap.gov.ua

Теги: #кримінал #ова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 26.02.2025
Смертельна ДТП за участі працівника ОВА трапилась на Херсонщині

Смертельна ДТП за участі працівника ОВА трапилась на Херсонщині

19:18 28.01.2025
Адвокат і працівниця правоохоронних органів організували бізнес на "дезертирстві під ключ" у Запоріжжі

Адвокат і працівниця правоохоронних органів організували бізнес на "дезертирстві під ключ" у Запоріжжі

20:10 30.12.2024
Президент звільнив голів Київської та Полтавської обладміністрацій - Кравченка та Проніна

Президент звільнив голів Київської та Полтавської обладміністрацій - Кравченка та Проніна

16:48 28.12.2024
Кабмін погодив звільнення голів Київської та Полтавської обласних адміністрацій

Кабмін погодив звільнення голів Київської та Полтавської обласних адміністрацій

10:38 24.12.2024
Правоохоронці затримали п’ятьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

Правоохоронці затримали п’ятьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

06:24 12.12.2024
Кількість загиблих від ворожого удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до десяти - ОВА

Кількість загиблих від ворожого удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до десяти - ОВА

20:27 04.10.2024
У Харкові підприємець завищив майже на півмільйона гривень вартість ремонту пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи

У Харкові підприємець завищив майже на півмільйона гривень вартість ремонту пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи

19:11 16.08.2024
Від початку вторгнення 158 особам було повідомлено про підозру в торгівлі людьми, 76 із них винесено вирок

Від початку вторгнення 158 особам було повідомлено про підозру в торгівлі людьми, 76 із них винесено вирок

19:37 23.07.2024
СБУ затримала колишнього тележурналіста і трьох його спільників, які закликали до збройного опору мобілізації

СБУ затримала колишнього тележурналіста і трьох його спільників, які закликали до збройного опору мобілізації

13:34 14.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

ВАЖЛИВЕ

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

ОСТАННЄ

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА