На Київщині двоє постраждалих від ворожого обстрілу, на підприємстві горіли палети – обладміністрація

На Київщині число постраждалих від ворожої атаки збільшилось до двох осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно. Чоловік 61 року отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці", - написав він у телеграм.

За інформацією Калашника, у Броварському районі також ліквідована пожежа палет на одному з підприємств.

Він назвав обстріл "однією з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами на Київщину".

Тривога тривала більше 7 годин. Під ударом були звичайні мирні міста та села регіону. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, написав Калашник.

Раніше міський голова міста Бровари Ігор Сапожко повідомив, що дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів Броварського району Київської області.

"Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м", - повідомила ДСНС