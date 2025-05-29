Інтерфакс-Україна
Події
10:26 29.05.2025

СБУ затримала інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

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СБУ затримала інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

Служба безпеки України затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

"Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби", - повідомляє СБУ у телеграм-каналі у четвер.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теги: #фсб #інформатор

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