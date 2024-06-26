СБУ затримала ворожого інформатора, який готував ракетні удари РФ по Буковині

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора на Буковині, який готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону і намагався вступити до окупаційних угруповань РФ, повідомляє пресслужба.

"Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ в середу.

Зазначається, що зловмисник показово підпалив державний прапор України в ефірі російської чат-рулетки, щоб підтвердити свою відданість "рашизму".

Після цього чоловік намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Фігурант використовував один із російських відеочатів для комунікації з окупантами.

"Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України. Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зрадника і затримали його. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет і флеш-накопичувачі з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь агресора.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчинений в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 436-2. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.