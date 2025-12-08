СБУ затримала ворожу інформаторку, яка шпигувала за колонами ЗСУ на Миколаївщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині ще одну російську інформаторку: жінка шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що фігурантка встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом для російських спецслужбістів.

"Таким чином ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, також зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для окупантів пункти базування Сил оборони.

"Додатково вона "втиралася" у довіру до українських захисників, у яких завуальовано випитувала інформацію про розташування їхніх підрозділів", - зазначають у відомстві.

За координатами інформаторки ворог планував здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконувала 26-річна безробітна з Миколаєва, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Військова контррозвідка СБУ викрила інформаторку, задокументувала її злочини і затримала. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У затриманої вилучено два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.