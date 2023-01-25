Окрім танків Abrams, США передають Україні боєприпаси та автотехніку

США передають Україні снаряди калібром 120 мм, тактичні машини та машини підтримки, а також кошти на технічне обслуговування в одному пакеті допомоги з партією танків M1 Abrams, повідомив журналіст видання Foreing Policy Джек Детч.

"США закуповують 31 танк Abrams для України протягом декількох місяців у рамках пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів: Міністерство оборони США також надає 120-мм снаряди, вісім тактичних машин, машини підтримки та кошти на технічне обслуговування", - написав Детч у твіттері у середу.

За його словами, США надали Україні військову допомогу на суму $27,1 млрд із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, раніше президент США Джозеф Байден оголосив, що США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. Байден уточнив, що відправлення цієї техніки забере час. Однак він запевнив, що цей час США витратять на навчання українських військових використанню M1 Abrams, яке розпочнеться якнайшвидше.