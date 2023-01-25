Події

19:12 25.01.2023

Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

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Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

Російські окупанти в середу заарештували шістьох кримчан кримськотатарської національності, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили шість арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій і терактів", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, у Горлівці Донецької області окупанти змушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти РФ, інакше погрожують звільненням до 1 березня.

 

 

Теги: #рф #війна #окупація

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