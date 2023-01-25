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16:00 25.01.2023

Керівництво нацкомітету ТЧХУ, представники німецького Червоного Хреста та міністр уряду Німеччини обговорили допомогу українцям, які постраждали від війни

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Керівництво нацкомітету ТЧХУ, представники німецького Червоного Хреста та міністр уряду Німеччини обговорили допомогу українцям, які постраждали від війни

Керівництво Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ), представники німецького Червоного Хреста та міністр Німеччини у справах Європи Анна Лурманн обговорили питання допомоги українським громадянам, які постраждали від російської агресії.

"Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко та його заступник Ілля Клецьковський, а також представники німецького Червоного Хреста зустрілися з міністром Німеччини у Федеральному міністерстві закордонних справ Анною Лурманн. На зустрічі обговорювалися питання підтримки постраждалого від війни населення України", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

За словами Лурманн, вона високо оцінює роботу ТЧХУ.

"Гуманітарна допомога є ключем до забезпечення основних потреб найбільш незахищених верств населення в Україні. Рада зустрітися з представниками Червоного Хреста України. Я високо ціную їхню роботу. Особлива подяка хоробрим волонтерам Червоного Хреста України", - наголосила міністр.

Теги: #німеччина #тчху

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