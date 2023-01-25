Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, щоб отримати якнайбільше танків у найкоротші терміни.

"Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про позитивне рішення щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2. Крім того, Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт "Леопардів" в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, щоб отримати якнайбільше танків у найкоротший термін", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також він подякував уряду Німеччини та всім країнам, які готові передати Leopard 2 Україні.