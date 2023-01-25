Події

13:49 25.01.2023

Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

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Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло (Норвегія).

Відповідні дати анонсував генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє в середу штаб-квартира організації. Раніше, у грудні минулого року, він повідомив, що Норвегія запропонувала провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Я вдячний за пропозицію Норвегії і з нетерпінням очікую зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в моєму рідному місті", - сказав Столтенберг.

За його словами, для міністрів це буде "важлива можливість розглянути ситуацію з безпекою через жорстоку війну Росії в Україні, що докорінно змінилася, і нашу непохитну підтримку українського народу, щоб він міг перемогти".

Міністри закордонних справ також проведуть неофіційне обговорення підготовки зустрічі глав держав та урядів країн НАТО, яка відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Теги: #нато #мзс

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