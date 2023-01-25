Українські війська відійшли від Соледару - Череватий

Українські війська вийшли з міста Соледару Бахмутського району Донецької області, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі AFP.

"Після багатомісячних важких боїв, зокрема протягом останніх тижнів, ЗСУ залишили Соледар і відійшли до околиць на заздалегідь підготовлені позиції", - заявив Череватий.

Череватий не повідомив AFP, коли українські війська пішли із Соледару, але сказав, що маневр був ретельно спланований.