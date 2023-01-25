Події

13:23 25.01.2023

Українські війська відійшли від Соледару - Череватий

1 хв читати
Українські війська відійшли від Соледару - Череватий

Українські війська вийшли з міста Соледару Бахмутського району Донецької області, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі AFP.

"Після багатомісячних важких боїв, зокрема протягом останніх тижнів, ЗСУ залишили Соледар і відійшли до околиць на заздалегідь підготовлені позиції", - заявив Череватий.

Череватий не повідомив AFP, коли українські війська пішли із Соледару, але сказав, що маневр був ретельно спланований.

 

Теги: #зсу #соледар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 25.01.2023
Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

14:48 25.01.2023
Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

07:39 25.01.2023
Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

14:00 24.01.2023
Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

20:32 23.01.2023
Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

15:35 23.01.2023
"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

17:49 19.01.2023
БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

19:02 17.01.2023
IDS Ukraine відправила ЗСУ першу партію із 40 тис. банок нового енергетика "Воля"

IDS Ukraine відправила ЗСУ першу партію із 40 тис. банок нового енергетика "Воля"

18:22 17.01.2023
Залужний провів у Польщі першу зустріч із генералом Міллі, обговорили потреби української армії

Залужний провів у Польщі першу зустріч із генералом Міллі, обговорили потреби української армії

13:47 16.01.2023
Ворог 134 рази обстріляв Соледар за добу - речник Східного угруповання ЗСУ

Ворог 134 рази обстріляв Соледар за добу - речник Східного угруповання ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

Україна отримає з Європи 80 танків Leopard-2

Німеччина надасть Україні 14 Leopard 2 А6 із запасів бундесверу, надасть іншим країнам дозвіл на передачу танків Україні

З Міноборони звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

Звільнено п'ятьох керівників обласних прокуратур – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

У Вугледарі тривають бої, продовжується оборона - Генштаб ЗСУ

Відеозвернення Зеленського показали в Бєлгородській області РФ, сигнал переривався - телеграм-канали

Влада ФРН із союзниками має намір передати Україні майже 90 танків - Шольц

Керівництво нацкомітету ТЧХУ, представники німецького Червоного Хреста та міністр уряду Німеччини обговорили допомогу українцям, які постраждали від війни

Чиновника "Львіввугілля" підозрюють у розтраті вугілля майже на 4,2 млн грн

Російські окупанти можуть привезти на Запорізьку АЕС 150 ремонтників із Білорусі – "Енергоатом"

Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів – Шмигаль

Схвалення на надання Україні Leopard отримано через 120 годин після Рамштайну - Резніков

Генсек НАТО схвалює рішення Німеччини надати Україні Leopard 2

Україна отримає з Європи 80 танків Leopard-2

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА