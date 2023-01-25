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11:02 25.01.2023

Мера Рені Одеської області затримано за хабар

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Мера Рені Одеської області затримано за хабар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили під час одержання неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області, повідомляє САП.

"24 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з мером отримав частину неправомірної вигоди у сумі $50 тис. від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

"Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої просили посадовці, становила $100 тис.", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, фігурантів викрито одразу після одержання ними частини обумовлених коштів.

Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурори САП вирішуватимуть питання щодо обрання запобіжного заходу.

У повідомленні САП не зазначено імен затриманих. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, йдеться про мера м. Рені Одеської області Ігоря Плехова.

 

Теги: #набу #хабар #рені #сап

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