20:05 12.08.2025

ВАКС засудив на 5 років ув'язнення депутата райради Одещині за підбурювання до підкупу місцевих депутатів

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі депутата однієї з районних рад Одеської області за звинуваченням у підбурюванні до підкупу депутатів і службових осіб однієї із селищних рад Одеської області за вирішення питання про виділення земельних ділянок в Одеській області для подальшої їх забудови.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у телеграм – каналі, 12 серпня 2025 року ВАКС оголосив вирок депутату у підбурюванні до надання S450 тис. неправомірної вигоди депутатам і службовим особам.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

 

Теги: #депутат #суд #хабар

