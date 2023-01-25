Судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло у Південній Кореї

Вантажне судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло біля берегів південнокорейського острова Чеджу, повідомляє "Ренхап".

Зазначається, що зареєстроване в Гонконгу судно Jin Tian, яке перевозило деревину, затонуло за 148,2 км на південний схід від міста Согвіпхо на острові Чеджу вночі в середу.

На борту перебували 22 члени екіпажу - 14 громадян КНР та вісім М'янми.

За даними берегової охорони, двох членів екіпажу вдалося врятувати, пошуки тривають.