Події

07:24 25.01.2023

Судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло у Південній Кореї

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Вантажне судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло біля берегів південнокорейського острова Чеджу, повідомляє "Ренхап".

Зазначається, що зареєстроване в Гонконгу судно Jin Tian, яке перевозило деревину, затонуло за 148,2 км на південний схід від міста Согвіпхо на острові Чеджу вночі в середу.

На борту перебували 22 члени екіпажу - 14 громадян КНР та вісім М'янми.

За даними берегової охорони, двох членів екіпажу вдалося врятувати, пошуки тривають.

 

 

Теги: #судно #інцидент #південна_корея

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