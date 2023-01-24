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22:41 24.01.2023

ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

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ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

Єврокомісія (ЄК) запропонувала у вівторок збільшити макрофінансову допомогу Євросоюзу Молдові, що вже надається, на 145 млн євро, довівши загальну суму поточної підтримки країні до 295 млн євро.

"Сьогодні ми пропонуємо доповнити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн. євро. Це значно підтримає економіку та енергетичну безпеку країни", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, чиї слова наводяться в опублікованому в Брюсселі комюніке.

У документі наголошується, що ця пропозиція слідує за заявою голови ЄК у Кишиневі у листопаді 2022 року про додаткову фінансову підтримку Молдови, яка постраждала, зокрема, від серйозної енергетичної кризи.

"Збільшення макрофінансової допомоги допоможе країні покрити частину додаткових потреб у фінансуванні в 2023 році, підтримати макроекономічну стабільність і забезпечити подальші реформи. Сьогоднішня пропозиція супроводжуватиме програму Міжнародного валютного фонду, що здійснюється в країні", - йдеться в комюніке ЄК.

З додаткових 145 млн. євро близько 45 млн. буде надано у вигляді грантів і близько 100 млн. євро – у вигляді кредитів на пільгових умовах фінансування, уточнили в Брюсселі.

Теги: #молдова #єс #єк

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