Події

20:51 24.01.2023

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

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Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, підозрюваного в отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання і техніки під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, відповідне рішення було ухвалено на судовому засіданні у вівторок.

 

Теги: #арешт #лозинський #вакс

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