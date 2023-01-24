У Києві затримано 14 учасників наркоугруповання, які постачали та збували кокаїн

Правоохоронці Києва під час масштабної спецоперації затримали 14 учасників наркоугруповання, яке постачало та збувало кокаїн у столиці, повідомляє Київська міська прокуратора.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва під час багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб (ч. 2, 3 ст. 307 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури міста у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці, клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

"Створив злочинну організацію уродженець Херсонської області, 1985 року народження. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі столиці уточнюють, що під час документування злочинної діяльності правоохоронці здійснили 12 оперативних закупівель.

"За результатами слідчих дій 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих: організатор та його "заступник", адміністратор замовлень, керівники груп кур'єрів, збувачі та водії", - йдеться в повідомленні.

Під час 42 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн грн.

Також вилучено засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, ноутбуки, кошти в сумі $54 тис., EUR3 тис., 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

Крім того, як інформують у прокуратурі, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, їм обрано запобіжний захід, 12 із них взято під варту.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення експертних досліджень.

Викрили злочинну діяльність прокурори спільно зі слідчими та співробітниками карного розшуку Шевченківського управління поліції Києва.