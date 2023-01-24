Події

15:15 24.01.2023

Унаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Сумщини загинула 19-річна дівчина – прокуратура

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Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу прикордонного села Кучерівка Шосткинського району Сумської області 23 січня загинула 19-річна дівчина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 23 січня 2023 року окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району. Під обстріл потрапили жителі села, які намагалися добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Теги: #прокуратура #загибель #обстріл #сумська_область

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