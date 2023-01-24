Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

Кількість українців, які вважають, що держава повною мірою виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, зменшилася до 53% порівняно з 69% у серпні 2022 року, свідчить опитування, проведене 14-16 січня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг".

За даними соціологів, найчастіше негативної думки про виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються жителі західних регіонів, представники середнього та старшого покоління, близькі тим, хто воював в АТО і сьогодні не воює.

Соціологи також наголошують на тенденції зростання кількості тих, чиї рідні та близькі зараз воюють на фронті. 63% із них мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Кількість тих, у кого серед близьких і рідних є учасники воєнних дій з 2014 по 2021 рік, становить 47% опитаних.

Як зазначають експерти групи "Рейтинг", у суспільстві продовжують фіксуватися стабільно високі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% – ветеранам нинішньої війни та 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років.

Незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряє цим категоріям військовослужбовців. При цьому абсолютна більшість (91%) вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 6% мають протилежну думку.

Абсолютна більшість (97%) тих, хто має свій власний бізнес або хотів його мати, готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни. При цьому 93% опитаних готові працювати в одному колективі з ветеранами. Підтримують ідею надання пільг бізнесу, започаткованого ветеранами російсько-української війни 93% і лише 5% проти цього.

Говорячи про основні ознаки образу ветеранів російсько-української війни, половина опитаних репрезентують їх як осіб середнього віку. Респонденти не бачать гендерної різниці в понятті "ветеран" - абсолютна більшість (87%) переконані, що ними можуть бути представники обох статей.

Конфлікти в сім'ї, відсутність роботи та зловживання алкоголем чи наркотиками – ключові проблеми, з якими можуть стикнутися з високою ймовірністю ветерани російсько-української війни після повернення додому.

Так вважає понад половина опитаних. Щодо ризиків самогубств і порушення законів, переважна більшість (не менше ніж дві третини) вважають це малоймовірним для ветеранів. Порівняно з опитуванням у серпні збільшилася кількість тих, хто бачить ризики виникнення конфліктів у сім'ях і зловживання алкоголем чи наркотиками.

В оцінках розміру грошової винагороди військових помітних змін не відбулося. Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим від необхідного – 34%, вищим – 8%, не змогли оцінити – 18%.

Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 13% - нижче необхідної, вище необхідної – 11%, не змогли оцінити – 25%.

Опитування проводилося за ініціативою "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України. Соціологічна вибірка – 1 тис. респондентів, аудиторія - населення України віком від 18 років та старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок, помилка репрезентативності дослідження не більше ніж 3,1%.